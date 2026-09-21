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Отступные в новом контракте Берналя с «Барселоной» составят € 500 млн — Mundo Deportivo

Отступные в новом контракте Берналя с «Барселоной» составят € 500 млн — Mundo Deportivo
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Отступные в новом контракте 19-летнего центрального полузащитника «Барселоны» Марка Берналя с клубом составят € 500 млн. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе. Так «Барселона» стремится обеспечить будущее одного из своих молодых талантов и защитить свои интересы на случай возможного интереса со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2031 года, а футболист получит прибавку к зарплате. Берналь является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2026/2027 футболист семь раз появлялся на поле в чемпионате Испании и один раз — в Лиге чемпионов УЕФА. На его счету две результативные передачи.

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