Тибо Куртуа высказался после поражения «Реала» от «Атлетико» в Ла Лиге

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался после поражения команды от «Атлетико» (1:2) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Очевидно, ситуация вызывает разочарование, но в наших силах прибавить и больше не упускать очки», — написал Куртуа в соцсети.

После 7-го тура «Реал» опустился на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды осталось 15 очков. Выше располагаются «Атлетико» и «Бетис» (у обоих по 16 очков), а «Барселона», выигравшая все свои игры, оторвалась уже на шесть очков.