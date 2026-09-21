15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа высказался после поражения «Реала» от «Атлетико» в Ла Лиге

Тибо Куртуа высказался после поражения «Реала» от «Атлетико» в Ла Лиге
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался после поражения команды от «Атлетико» (1:2) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Очевидно, ситуация вызывает разочарование, но в наших силах прибавить и больше не упускать очки», — написал Куртуа в соцсети.

После 7-го тура «Реал» опустился на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды осталось 15 очков. Выше располагаются «Атлетико» и «Бетис» (у обоих по 16 очков), а «Барселона», выигравшая все свои игры, оторвалась уже на шесть очков.

Материалы по теме
«Атлетико» прихлопнул «Реал» в дерби! Чемпионская интрига в Испании умирает на глазах?
«Атлетико» прихлопнул «Реал» в дерби! Чемпионская интрига в Испании умирает на глазах?