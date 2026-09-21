Футболистка ЦСКА и сборной Камеруна Онгене: в России я нашла свой дом

Нападающая ЖФК ЦСКА и сборной Камеруна Габриэль Онгене высказалась об отношении к России и рассказала, почему отказалась покидать клуб ради Франции и Германии.

– Вы живете в России почти 10 лет. Какими были первые впечатления, когда вы приехали сюда?

– Если честно, моя семья очень переживала. Все говорили одно и то же. «Россия — это холод», «Россия — это снег», «Россия — это расизм». Я тоже слышала эти стереотипы, но потом я приехала и увидела другую Россию. Меня приняли настолько тепло, что сначала я даже думала: наверное, это только внутри команды. Потом начала выходить в город и поняла, что отношение людей не меняется. Именно тогда я почувствовала себя здесь спокойно.

– За эти годы вами интересовались клубы из Франции и Германии. Почему вы не уехали?

– Потому что я нашла здесь дом. Мой агент долго этого не понимал. Он постоянно приходил ко мне с предложениями из разных чемпионатов. Я каждый раз отвечала одно и то же: «Мне здесь хорошо». Когда человеку хорошо в каком-то месте, зачем уезжать? Я действительно чувствую себя здесь как дома. ЦСКА стал моей второй семьёй. Я провожу в России почти 11 месяцев в году. Только на месяц уезжаю домой, в Камерун, увидеть родных. Всё остальное время моя жизнь здесь, — сказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.