Нападающая ЦСКА и сборной Камеруна Онгене оценила уровень Суперлиги России

Футболистка ЖФК ЦСКА и сборной Камеруна Габриэль Онгене высказалась об уровне женской Суперлиги. Первое место в женской Суперлиге сезона-2026 с 50 очками в 18 матчах занимает «Зенит». ЦСКА с 49 очками в 19 играх располагается на второй строчке. Третье место занимает «Спартак», у которого 18 встреч и 43 очка.

– В чемпионате России снова очень плотная борьба за золото. Как вы оцениваете этот сезон для ЦСКА?

– Нынешний сезон – один из самых сложных. Уже несколько лет подряд чемпион России определяется буквально в последних турах. Раньше между первым и вторым местом могла быть разница в шесть или семь очков. Мы сами два или три раза проигрывали чемпионство всего в одно очко. Это говорит об одном: уровень лиги вырос. Сегодня никто не может расслабиться, каждая команда способна отобрать очки. Поэтому сейчас мы думаем только об одном матче за раз. Для нас каждая оставшаяся игра – это финал.

– Вы почти десять лет играете в России, сначала за «Россиянку», затем в ЦСКА. За это время женский футбол здесь тоже изменился?

– Когда я приехала сюда, интерес к женскому футболу был гораздо меньше. Сегодня каждый сезон появляется что-то новое. Больше зрителей, больше молодых игроков, больше внимания. Я это чувствую внутри клуба, внутри лиги. Это очень радует, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.