Генич: ЦСКА подумал бы над продажей Кисляка за € 40-45 млн

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о несостоявшемся уходе полузащитника Матвея Кисляка из московского ПФК ЦСКА минувшим летом. Эксперт считает, что армейцы согласились бы продать своего лидера за € 40-45 млн.

«Мог бы состояться летом ещё отъезд Матвея Кисляка, и вряд ли бы нас это удивило. Вот если бы было предложение на 40-45 миллионов от „Бешикташа“, то, наверное, ЦСКА подумал бы. Но за 30 миллионов с бонусами — и непонятно, когда это всё придёт, — ЦСКА на этот трансфер не решился. Но в перспективе такое может быть», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.