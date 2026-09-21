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Генич: ЦСКА подумал бы над продажей Кисляка за € 40-45 млн

Генич: ЦСКА подумал бы над продажей Кисляка за € 40-45 млн
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о несостоявшемся уходе полузащитника Матвея Кисляка из московского ПФК ЦСКА минувшим летом. Эксперт считает, что армейцы согласились бы продать своего лидера за € 40-45 млн.

«Мог бы состояться летом ещё отъезд Матвея Кисляка, и вряд ли бы нас это удивило. Вот если бы было предложение на 40-45 миллионов от „Бешикташа“, то, наверное, ЦСКА подумал бы. Но за 30 миллионов с бонусами — и непонятно, когда это всё придёт, — ЦСКА на этот трансфер не решился. Но в перспективе такое может быть», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

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