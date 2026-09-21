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Сборная России представила новую форму перед матчами с Ираном, Намибией и Нигерией

Сборная России представила новую форму перед матчами с Ираном, Намибией и Нигерией
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Сборная России по футболу сыграет в новой игровой форме в предстоящих товарищеских матчах с Ираном, Намибией и Нигерией. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel. Видео, посвящённое новой экипировке, было опубликовано пресс-службой сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В основе дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн игровой футболки. Так знакомое каждому звучание стало частью формы, в которой команда выйдет на поле.

Наша страна, наша команда, наши болельщики, наша новая форма», — говорится в описании ролика на странице сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте».

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