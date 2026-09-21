Сборная России представила новую форму перед матчами с Ираном, Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу сыграет в новой игровой форме в предстоящих товарищеских матчах с Ираном, Намибией и Нигерией. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel. Видео, посвящённое новой экипировке, было опубликовано пресс-службой сборной России.

«В основе дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн игровой футболки. Так знакомое каждому звучание стало частью формы, в которой команда выйдет на поле.

Наша страна, наша команда, наши болельщики, наша новая форма», — говорится в описании ролика на странице сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте».