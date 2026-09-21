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Фото: новая форма сборной России по футболу 2026

Появились первые фото новой формы сборной России по футболу
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фотографии первых двух комплектов новой игровой формы, в которых национальная команда проведёт предстоящие товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: сборная россии по футболу

Фото: сборная россии по футболу

«В основе дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн, который стал частью игровой футболки», — говорится в описании ролика на странице сборной России по футболу в телеграм-канале.

Фото: сборная россии по футболу

Фото: сборная россии по футболу

В фотосессии приняли участие футболисты сборной России Матвей Кисляк, Данил Круговой и другие. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel.

Фото: сборная россии по футболу

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Сборная России представила новую форму перед матчами с Ираном, Намибией и Нигерией