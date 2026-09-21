Появились первые фото новой формы сборной России по футболу

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фотографии первых двух комплектов новой игровой формы, в которых национальная команда проведёт предстоящие товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

Фото: сборная россии по футболу

Фото: сборная россии по футболу

«В основе дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн, который стал частью игровой футболки», — говорится в описании ролика на странице сборной России по футболу в телеграм-канале.

Фото: сборная россии по футболу

Фото: сборная россии по футболу

В фотосессии приняли участие футболисты сборной России Матвей Кисляк, Данил Круговой и другие. Партнёром национальной команды вновь выступил российский бренд Jogel.

Фото: сборная россии по футболу