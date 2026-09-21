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Денис Глушаков: чемпионской игры нет ни у одной команды — все играют неуверенно

Денис Глушаков: чемпионской игры нет ни у одной команды — все играют неуверенно
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о турнирной ситуации московского «Спартака» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Красно-белые идут на третьем месте в РПЛ.

«У «Спартака» двоякая ситуация. С точки зрения турнирной таблицы можно сказать, что они наверстали упущенные очки и неплохо идут, борются за чемпионство. Однако первый отрезок сезона у них нестабильный, как и у всех остальных команд. Всех шарашит вверх-вниз. Нет ярко выраженного чемпиона или чемпионской игры у какой-то команды. Все команды играют неуверенно и неярко», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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