«Родина» объявила об увольнении главного тренера Хуана Диаса

Московская «Родина» в клубных соцсетях объявила об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Также «Родину» покидают помощники Диаса: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието.

«Родина» благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в Альфа-Банк РПЛ, где сейчас занимает 15-е место.