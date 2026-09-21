Футболистка ЦСКА: когда-то мне говорили идти на кухню, а я еду на третий чемпионат мира!

Нападающая ЖФК ЦСКА и сборной Камеруна Габриэль Онгене рассказала о детстве в Африке и вспомнила, с какими трудностями приходилось сталкиваться ради игры в футбол.

– Вы родились в Дуале, городе, который подарил миру Самуэля Это'О и многих известных камерунских футболистов. Каким было ваше детство? Город располагал к тому, чтобы играть в футбол?

– Совсем нет. Когда я была маленькой, никто даже не думал, что девочки могут играть в футбол. Я росла в районе, где везде играли только мальчики, и попасть в эту компанию было очень непросто. Если мой старший брат шёл играть, я знала, что у меня есть шанс тоже выйти на поле. Он начинал матч, а потом уступал мне своё место. Если же брата рядом не было, меня просто не брали. Мальчики говорили: «Нет, девочки не играют». И это была обычная история моего детства.

Сейчас это вспоминать одновременно смешно и грустно. У нас тогда не было манишек, чтобы разделить команды. Одна команда играла в футболках, другая – с голым торсом. Когда мальчики не хотели брать меня в игру, они специально говорили: «Иди в ту команду, где нужно снять футболку». Они знали, что я этого не сделаю, и я просто уходила домой. Только если рядом был брат, я почти всегда всё-таки попадала на поле. Сегодня я улыбаюсь, вспоминая это, но тогда было очень обидно.

– Что вы хотите передать следующему поколению футболисток?

– Чтобы они никогда не боялись мечтать. Когда я была ребёнком, мне говорили, что девочки должны сидеть дома и заниматься кухней. Сегодня я готовлюсь к третьему чемпионату мира. Значит, невозможное иногда становится возможным, — сказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.