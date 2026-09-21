Камерунская нападающая ЦСКА Онгене оценила шансы команды на чемпионство

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене оценила шансы команды на чемпионство в сезоне-2026 женской Суперлиги.

– Верите, что ЦСКА способен вернуть чемпионский титул?

– Конечно. Если перестаешь верить – нет смысла выходить на поле. Да, последние годы были болезненными. Мы были очень близко к золоту, но теряли его в самом конце. Но каждый новый сезон начинается с новой цели, и самое важное — мы чувствуем поддержку руководства клуба. Наш президент никогда не говорила нам: «Вы проиграли – значит, всё закончено». Она повторяет: «Продолжаем работать. Следующий сезон – новый шанс». Для игроков это много значит, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Первое место в женской Суперлиге сезона-2026 с 50 очками в 18 матчах занимает «Зенит». ЦСКА с 49 очками в 19 играх располагается на второй строчке. Третье место занимает «Спартак», у которого 18 встреч и 43 очка.