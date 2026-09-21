15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков: от «Локомотива» точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне

Денис Глушаков: от «Локомотива» точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Денис Глушаков высказался о перспективах железнодорожников после ухода из клуба полузащитников Артёма Карпукаса, Данила Пруцева, Алексея Батракова и нападающего Дмитрия Воробьёва в летнее трансферное окно.

«Локомотив» лишился не только Воробьёва с Батраковым, но и Пруцева с Карпукасом. Ушёл ряд игроков. Конечно, тренеру сложно, потому что никого не приобрели. Пришёл в аренду Мостовой — всё. Это молодая команда, тренеру сложно сформировать костяк. От «Локомотива» точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне. Может, во второй части чемпионата приобретут звёздных игроков под серьёзные задачи — там что-то изменится. Но вряд ли», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карпукас летом перешёл в «Зенит», Батраков был продан в турецкий «Галатасарай», Воробьёв перебрался в «Краснодар», а Пруцев вернулся в «Спартак», у которого годом ранее был арендован «Локомотивом».

Материалы по теме
Новички «Зенита» и «Спартака» или весь «Локомотив»? Главное разочарование старта РПЛ
Рейтинг
Новички «Зенита» и «Спартака» или весь «Локомотив»? Главное разочарование старта РПЛ