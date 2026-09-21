Денис Глушаков: от «Локомотива» точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Денис Глушаков высказался о перспективах железнодорожников после ухода из клуба полузащитников Артёма Карпукаса, Данила Пруцева, Алексея Батракова и нападающего Дмитрия Воробьёва в летнее трансферное окно.

«Локомотив» лишился не только Воробьёва с Батраковым, но и Пруцева с Карпукасом. Ушёл ряд игроков. Конечно, тренеру сложно, потому что никого не приобрели. Пришёл в аренду Мостовой — всё. Это молодая команда, тренеру сложно сформировать костяк. От «Локомотива» точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне. Может, во второй части чемпионата приобретут звёздных игроков под серьёзные задачи — там что-то изменится. Но вряд ли», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карпукас летом перешёл в «Зенит», Батраков был продан в турецкий «Галатасарай», Воробьёв перебрался в «Краснодар», а Пруцев вернулся в «Спартак», у которого годом ранее был арендован «Локомотивом».