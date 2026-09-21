Шнякин — об увольнении Диаса из «Родины»: реальность РПЛ ломает тренерские души

Известный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на новость об увольнении Хуана Диаса с поста главного тренера московской «Родины».

«А мне немного жаль Хуана Диаса. За пару месяцев центр симпатичного проекта, улыбчивый мужик, который с испанской идеей красиво взял суровую РПЛ и продолжал настаивать на атаке, превратился в другого человека. Осунулся, взгляд похолодел, психовал из-за судей, публично называл себя плохим тренером, был морально избит 8 поражениями в 12 матчах и 29 пропущенными мячами. Не удивлюсь, если необходимость предать себя и играть с „Рубином“ в трёх центральных защитников тоже ударила по Диасу.

РПЛ-реальность ломает тренерские души. В том числе испанские: Эмери, Грасия, Абаскаль, Клотет, Морено вообще прямо на стадионе плохо стало», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.