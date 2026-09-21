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Гендиректор «Родины» Погонин прокомментировал отставку Диаса с поста главного тренера

Гендиректор «Родины» Погонин прокомментировал отставку Диаса с поста главного тренера
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Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал увольнение испанского специалиста Хуана Диаса с поста главного тренера команды.

«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец.

Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться.

Футбольный клуб «Родина» благодарен Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — передаёт слова Погонина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в Альфа-Банк РПЛ, где сейчас занимает 15-е место.

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Новости. Футбол
  • 21 сентября 2026
  • 12:43