Гендиректор «Родины» Погонин прокомментировал отставку Диаса с поста главного тренера
Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал увольнение испанского специалиста Хуана Диаса с поста главного тренера команды.
«Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец.
Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться.
Футбольный клуб «Родина» благодарен Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — передаёт слова Погонина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в Альфа-Банк РПЛ, где сейчас занимает 15-е место.
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