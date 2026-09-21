Генич отреагировал на первую тренерскую отставку в РПЛ сезона-2026/2027

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость об увольнении испанского специалиста Хуана Диаса с поста главного тренера московской «Родины».

«Искренне жаль. Мне кажется, что Диас хороший тренер и вполне мог выправить ситуацию. Но теперь самое интересное, кто вместо… Какие варианты?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в Альфа-Банк РПЛ, где сейчас занимает 15-е место.