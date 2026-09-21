Основатель Jogel Мовсесян высказался о форме сборной России с оцифрованным аккордом гимна

Основатель спортивного бренда Jogel Артур Мовсесян высказался о новой форме сборной России по футболу с оцифрованной и превращённой в графический паттерн звуковой волной первого аккорда гимна РФ. Комплект был представлен в понедельник, 21 сентября.

«Когда мы начинали работу над этой формой, мы понимали: она должна значить больше, чем просто новая коллекция к сезону. Мы взяли то, что объединяет миллионы людей и не переводится на язык дизайна напрямую, — голос страны, звучание её гимна, — и впервые смогли сделать это видимым.

Для меня это не про футболку. Это про то, что миллион разных голосов болельщиков в момент, когда играет сборная, становится одним. Jogel создавал экипировку для спортсменов десять лет. Сегодня мы создаём символ, который объединяет страну», — приводит слова Мовсесяна пресс-служба РФС.

Фото: сборная России по футболу