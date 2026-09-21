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Алексей Батраков прибыл в расположение сборной России

Алексей Батраков прибыл в расположение сборной России
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Полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков прибыл в расположение сборной России перед товарищескими матчами с Ираном, Намибией и Нигерией. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба национальной команды. Первая игра пройдёт во вторник, 29 сентября. В ней подопечные Валерия Карпина встретятся с иранцами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России по футболу.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. До паузы на игры сборных россиянин успел провести пять матчей за новый клуб, включая один — в Лиге чемпионов УЕФА, и отметиться результативной передачей. С Ираном сборная России впервые сыграет в новом комплекте формы, который был представлен в понедельник, 21 сентября.

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