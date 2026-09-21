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Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании

Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании
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Федерация футбола Испании объявила о пролонгации контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Стороны подписали новое соглашение до 2032 года.

«Испанская федерация футбола (RFEF) продлила контракт с тренером национальной сборной на шесть лет после исторического периода, в течение которого он выиграл Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира, сделав Испанию командой с самой длинной беспроигрышной серией в истории.

Продление его контракта до 2032 года обеспечивает преемственность для воспитанного в стране тренера, который, покорив Европу и мир, вступает в новый цикл, основанный на трудолюбии, смирении, единстве и командном духе», — написала пресс-служба RFEF.

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