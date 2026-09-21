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Денис Глушаков: в ЦСКА и «Динамо» есть качественные футболисты, которые пашут

Денис Глушаков: в ЦСКА и «Динамо» есть качественные футболисты, которые пашут
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о ситуациях ЦСКА и «Динамо». Он отметил преимущества каждой из команд.

«У ЦСКА стабильная команда, которая была и в прошлом сезоне. Они сохранили костяк. Это касается и «Динамо», которые оставили костяк команды. Самое важное для игроков — стабильность. В обеих командах есть качественные футболисты, которые пашут и добиваются хороших результатов. Что ЦСКА, что «Динамо», «Спартак», «Зенит» — громкие и большие имена, которые должны бороться за чемпионство. ЦСКА неплохо играет, но результаты нестабильны. Турнирная таблица — картинка. Делать выводы можно по весне, после трансферного окна», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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