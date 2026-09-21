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ЦСКА назвал ещё пять участников прощального матча Вагнера, среди них Маринато Гильерме

ЦСКА назвал ещё пять участников прощального матча Вагнера, среди них Маринато Гильерме
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Экс-футболисты ЦСКА Дмитрий Кузнецов и Элвир Рахимич, а также бразильцы Маринато Гильерме, Ренато Аугусто и Жадсон примут участие в прощальном матче экс-нападающего армейцев Вагнера Лава, который состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Кузнецов и Рахимич сыграют за «Легенд ЦСКА», а Гильерме, Аугусто и Жадсон — за команду «Друзья Вагнера Лава». Ранее сообщалось, что участие в игре также примут бывшие футболисты армейцев Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Милош Красич, Зоран Тошич и Марк Гонсалес.

Сам Вагнер в интервью пресс-службе ЦСКА заявил, что на поле выйдут и три его сына — Лавиньо, Энцо Вагнер и Кава. Средний из них, Энцо, выступает за французский «Ле-Ман». Полные составы команд будут объявлены позднее.

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