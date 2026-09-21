Агент Дугласа Сантоса рассказал об интересе клубов к игроку «Зенита» после ЧМ

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Много клубов интересовались Дугласом Сантосом после чемпионата мира, однако он счастлив в «Зените» и ни с кем не вёл переговоров», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии с Сантосом дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии (1:2). 32-летний защитник принял участие во всех пяти матчах своей команды на турнире. За «Зенит» он выступает с 2019 года.