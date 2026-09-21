«Зенит» обратился к своему фанатскому движению

Футбольный клуб «Зенит» поздравил своё фанатское движение с 46-летием. Пресс-служба клуба поблагодарила активных болельщиков за поддержку.

«Организованному фанатскому движению «Зенита» — 46 лет! Спасибо за вашу энергию, страсть и поддержку, которая чувствуется на каждом матче — на трибунах и за их пределами. С праздником, сине-бело-голубые! Пусть наши голоса всегда звучат громко, а сердца бьются в одном ритме!» — написала пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака становилась чемпионом России в семи из восьми последних сезонов.