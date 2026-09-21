15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов высказался о новой форме сборной России

Генсек РФС Митрофанов высказался о новой форме сборной России
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о новой форме сборной России от бренда Jogel. Комплект был представлен в понедельник, 21 сентября. В нём национальная команда сыграет во вторник, 29 сентября, в товарищеском матче с Ираном.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футболка сборной — это символ. С ним связано то ощущение, когда ты защищаешь свою страну и её честь. И в этом образе отражается история наших побед — спортивных и не только», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Фото: РФС

В основе дизайна новой формы сборной России лежит первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн.

Материалы по теме
Основатель Jogel Мовсесян высказался о форме сборной России с оцифрованным аккордом гимна