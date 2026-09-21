Генсек РФС Митрофанов высказался о новой форме сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о новой форме сборной России от бренда Jogel. Комплект был представлен в понедельник, 21 сентября. В нём национальная команда сыграет во вторник, 29 сентября, в товарищеском матче с Ираном.

«Футболка сборной — это символ. С ним связано то ощущение, когда ты защищаешь свою страну и её честь. И в этом образе отражается история наших побед — спортивных и не только», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Фото: РФС

В основе дизайна новой формы сборной России лежит первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн.