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Генич рассказал о трансферных сложностях топ-клубов РПЛ

Генич рассказал о трансферных сложностях топ-клубов РПЛ
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о трансферных сложностях российских клубов при подписании иностранных футболистов.

«Очень сложно кого-то привезти [в РПЛ]. Видишь, два трансфера на 17 миллионов обламывается у „Динамо“. Два трансфера уже здесь сорвалось при прохождении медосмотра. Каземир, непонятно вообще, игравший или не игравший в „Осере“, тоже на флажке в срочном порядке подписывается. Гутьеррес не шёл первым номером в списке. И Тимур Лепсая, хорошо знакомый с латиноамериканским рынком, говорит, что Гутьеррес не стоит заплаченных денег.

[Российским клубам] приходится и умножать, и коэффициент повышать, и северная надбавка, и сумасшедшие комиссионные. Российские клубы сейчас изгаляются, чтобы привезти качественных игроков», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

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