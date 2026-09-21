«Там, наверху, есть боженька». Ловчев назвал лучшего футболиста в истории

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев назвал лучшего игрока в истории футбола. Он выделил легендарного бразильского экс-нападающего Пеле, который ушёл из жизни в декабре 2022 года.

«Лучший футболист в истории — Пеле. Тут вопросов нет. Там, наверху, есть боженька — это Пеле. Ниже находятся облака — Эйсебио, Платини, Круифф, Беккенбауэр, Месси, Роналду. А тут, на земле, люди, и я в том числе, потому что когда-то был признан лучшим футболистом Советского Союза. Дзюба и остальные — под землёй (улыбается)», — сказал Евгений Ловчев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.