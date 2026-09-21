Гранит Джака признался в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака признался в незаконном получении справки о вакцинации от COVID-19. Ранее сообщалось, что футболист не проходил процедуру вакцинации, несмотря на получение соответствующего сертификата.

«В последние дни много говорили об одном эпизоде из моего прошлого. Я хочу высказаться по этому поводу лично. В связи с вакцинацией от COVID‑19 я тогда был сильно растерян и испытывал большие сомнения. Я испытывал глубокое недоверие к вакцине, меня одолевали страхи и неуверенность. В этом взбудораженном эмоциональном состоянии я приобрёл справку о вакцинации вместо того, чтобы прояснить свои открытые вопросы надлежащим образом.

Сегодня я ясно понимаю, что этот путь был неправильным. Это была ошибка. Мне очень жаль. Я беру на себя ответственность за это решение, готов к разбирательству по данному делу и полностью сотрудничаю с компетентными органами», – написал Джака в соцсети.