Джака исключён из состава Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака не примет участия в предстоящих матчах сборной Швейцарии с Северной Македонией (26 сентября), Шотландией (29 сентября), Словенией (3 октября) и Северной Македонией (6 октября) в Лиге наций УЕФА. Ранее игрок признался в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19. Президент Швейцарского футбольного союза Петер Кнебель выступил с официальным заявлением.

«Вчера вечером Гранит Джака проинформировал нас о ситуации и сообщил, что намерен публично высказаться по этому поводу и взять на себя ответственность. Мы приветствуем этот шаг Гранита и его готовность разобраться в ситуации. В то же время мы пришли к общему выводу, что в интересах команды провести этот сбор без него.

Сейчас для нас важно успокоить обстановку и полностью сосредоточиться на команде и предстоящих задачах в Лиге наций. По завершении этого окна матчей сборных мы вместе с Гранитом заново оценим ситуацию и обсудим дальнейшие действия», — приводит слова Кнебеля официальный сайт Швейцарского футбольного союза.