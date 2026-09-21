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Джака исключён из состава Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19

Джака исключён из состава Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19
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Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака не примет участия в предстоящих матчах сборной Швейцарии с Северной Македонией (26 сентября), Шотландией (29 сентября), Словенией (3 октября) и Северной Македонией (6 октября) в Лиге наций УЕФА. Ранее игрок признался в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19. Президент Швейцарского футбольного союза Петер Кнебель выступил с официальным заявлением.

Лига наций УЕФА . Лига B. Группа 1. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вчера вечером Гранит Джака проинформировал нас о ситуации и сообщил, что намерен публично высказаться по этому поводу и взять на себя ответственность. Мы приветствуем этот шаг Гранита и его готовность разобраться в ситуации. В то же время мы пришли к общему выводу, что в интересах команды провести этот сбор без него.

Сейчас для нас важно успокоить обстановку и полностью сосредоточиться на команде и предстоящих задачах в Лиге наций. По завершении этого окна матчей сборных мы вместе с Гранитом заново оценим ситуацию и обсудим дальнейшие действия», — приводит слова Кнебеля официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

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