Футболистка ЦСКА и сборной Камеруна Онгене рассказала, как выучила русский язык

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене рассказала, как выучила русский язык. Онгене является уроженкой Камеруна.

– Вы уже хорошо понимаете русский язык. Это было сложно?

– Самое смешное, что понимать русский оказалось намного легче, чем говорить. Это касается вообще всех языков в моей жизни, даже с диалектами в Камеруне у меня такая же история: я понимаю, но говорить мне всегда сложнее. Сегодня на тренировках, в матчах и в раздевалке – все процессы проходят на русском языке. Я понимаю установки тренера, понимаю разговоры девочек, но, если мне нужно долго что-то объяснить самой, иногда автоматически перехожу на английский. И наш тренер меня понимает. Получается такой микс из русского и английского.

– А когда вы только приехали, был переводчик?

– Да, вы знаете, сейчас я думаю, что это даже мешало. Потому что переводчик слишком облегчает жизнь, ты привыкаешь, что кто-то всегда скажет за тебя. Когда переводчика не стало, мне пришлось самой понимать людей, и именно тогда русский начал приходить гораздо быстрее, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.