Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче, организованном ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче, который состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Кадрами прибытия бразильца в столицу России поделилась пресс-служба армейцев в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что участие в игре примут бывшие футболисты армейцев Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Милош Красич, Зоран Тошич и Марк Гонсалес. В понедельник, 21 сентября, пресс-служба ЦСКА подтвердила участие в матче экс-футболистов клуба Дмитрия Кузнецова и Элвира Рахимича, а также бразильцев Маринато Гильерме, Ренато Аугусто и Жадсона.

Сам Вагнер в интервью заявил, что на поле выйдут и три его сына — Лавиньо, Энцо Вагнер и Кава. Средний из них, Энцо, выступает за французский «Ле-Ман». Полные составы команд будут объявлены позднее.