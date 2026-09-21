Камерунская нападающая ЦСКА ответила, сталкивалась ли в России с проявлениями расизма

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене ответила, сталкивалась ли она в России с проявлениями расизма. Онгене является уроженкой Камеруна.

– Многие иностранные футболистки, играющие в России, говорят, что не сталкивались здесь с расизмом. Каким был ваш опыт?

– За 10 лет – ни одного случая. Ни на стадионе, ни на улице, ни в других городах. Честно. Наоборот, болельщики ЦСКА часто узнают меня, подходят, просят сфотографироваться, что-нибудь рассказывают. Для меня Россия – это страна очень открытых людей, поэтому мне всегда сложно слушать истории о том, какой здесь якобы плохой приём. Я могу говорить только о своём опыте, мой опыт таков, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.