15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камерунская нападающая ЦСКА ответила, сталкивалась ли в России с проявлениями расизма

Камерунская нападающая ЦСКА ответила, сталкивалась ли в России с проявлениями расизма
Комментарии

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене ответила, сталкивалась ли она в России с проявлениями расизма. Онгене является уроженкой Камеруна.

– Многие иностранные футболистки, играющие в России, говорят, что не сталкивались здесь с расизмом. Каким был ваш опыт?
– За 10 лет – ни одного случая. Ни на стадионе, ни на улице, ни в других городах. Честно. Наоборот, болельщики ЦСКА часто узнают меня, подходят, просят сфотографироваться, что-нибудь рассказывают. Для меня Россия – это страна очень открытых людей, поэтому мне всегда сложно слушать истории о том, какой здесь якобы плохой приём. Я могу говорить только о своём опыте, мой опыт таков, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Материалы по теме
«Россия стала моей второй семьёй». Из ЦСКА — на чемпионат мира!
Эксклюзив
«Россия стала моей второй семьёй». Из ЦСКА — на чемпионат мира!
Комментарии