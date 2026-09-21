Тренер «Спартака» Романов высказался о результатах на старте сезона и победе над «Зенитом»

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов высказался об игре красно-белых в первой части сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, упомянув победу над «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ и поражение от «Краснодара» (1:2) в 3-м туре.

«Команда прибавляет от игры к игре. Больше уверенности, понимания, что друг от друга ждут футболисты на поле, больше адаптируются под требования тренерского штаба. Если брать какие‑то отдельные фрагменты, то, наверное, матч с «Зенитом» — это то, от чего можно отталкиваться на данном этапе.

Опять же, если брать матч с «Краснодаром», были также фрагменты очень хорошие.