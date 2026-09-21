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Тренер «Спартака» Романов высказался о результатах на старте сезона и победе над «Зенитом»

Тренер «Спартака» Романов высказался о результатах на старте сезона и победе над «Зенитом»
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Тренер московского «Спартака» Вадим Романов высказался об игре красно-белых в первой части сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, упомянув победу над «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ и поражение от «Краснодара» (1:2) в 3-м туре.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Команда прибавляет от игры к игре. Больше уверенности, понимания, что друг от друга ждут футболисты на поле, больше адаптируются под требования тренерского штаба. Если брать какие‑то отдельные фрагменты, то, наверное, матч с «Зенитом» — это то, от чего можно отталкиваться на данном этапе.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Опять же, если брать матч с «Краснодаром», были также фрагменты очень хорошие.