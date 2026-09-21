«Локомотив» объявил планы на международную паузу в сентябре-октябре 2026 года

Московский «Локомотив» в клубном телеграм-канале объявил свои планы на международную паузу в сентябре-октябре 2026 года. Железнодорожники запланировали два товарищеских матча во время перерыва на игры сборных. Обе встречи пройдут на тренировочной базе московского клуба.

Так, 26 сентября «Локомотив» встретится с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. 3 октябре железнодорожники встретятся с «Оренбургом». Начало этой встречи — в 11:30 мск.

Напомним, после девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.