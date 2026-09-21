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«Мы должны были принимать какие‑то меры». Романов — об игре «Спартака» без Барко

«Мы должны были принимать какие‑то меры». Романов — об игре «Спартака» без Барко
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Тренер московского «Спартака» Вадим Романов высказался об игре красно-белых без полузащитника Эсекьеля Барко, пропустившего четыре из девяти матчей команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге из-за болезни.

«Безусловно, Барко — это важный игрок для нашей команды. Это лидер команды, человек, через которого все атаки строятся. И так сложилось, что он, к сожалению, не мог играть, мы должны были принимать какие‑то меры. У нас достаточно большая скамейка, разнообразные игроки.

Мы пробовали играть с двумя нападающими, когда и Даку, и Угальде играли. У нас есть возможность отодвинуть ближе к атаке Жедсона, использовать Пруцева. У нас есть Зобнин. То есть все варианты, которые мы стараемся учитывать», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

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