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«Рубин» и «Балтика» проведут товарищеский матч во время международной паузы

«Рубин» и «Балтика» проведут товарищеский матч во время международной паузы
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Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» запланировали очный товарищеский матч во время международной паузы.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», игра с «Балтикой» пройдёт 3 октября. Встреча состоится на тренировочной базе казанского клуба.

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3). «Рубин» идёт на шестом месте, «Балтика» — на восьмом.

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