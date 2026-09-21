Камерунская нападающая ЦСКА Онгене назвала любимого игрока в мужской команде клуба

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене рассказала, кто является её любимым футболистом в мужской команде армейцев. Она выделила бразильского защитника Мойзеса.

– А если говорить о мужском ЦСКА, есть ли у вас любимые игроки? Следите за командой?

– Конечно, слежу. Мы всегда поддерживаем мужской ЦСКА, когда есть возможность. Иногда ходим на матчи, иногда смотрим их по телевизору, все зависит от нашего календаря. Мне очень нравится Мойзес. Надеюсь, он вскоре восстановится и вернётся на поле, потому что это очень важный игрок для команды, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.