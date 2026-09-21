«Голодный до голов, злой». Тренер «Спартака» Романов — о Мирлинде Даку

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов сообщил, что нападающий Мирлинд Даку намерен добиться места в стартовом составе команды. Албанский форвард присоединился к красно‑белым, перейдя из казанского «Рубина» в летнее трансферное окно. На данный момент Даку провёл девять встреч за новую команду и забил один гол.

«Даку — очень качественный футболист и бомбардир. Нам нужен был такой игрок, голодный до голов, злой, такой эгоист по‑своему, который любит быть всё время самым опасным на поле. Я жду от него очень много. Вижу, как он адаптируется, как относится к играм и тренировкам. Я верю, что у него всё будет хорошо. Вижу, что его ни в коем случае не устраивает его позиция сейчас, он будет добиваться того, чтобы быть номером один в атаке. Нужно просто время, потому что «Спартак» — непростой клуб», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров в Альфа-Банк РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку с 19 очками. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо 10 октября сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».