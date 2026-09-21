Футболистка ЦСКА и сборной Камеруна Онгене: мне очень нравится жить в Химках

Форвард московского ЖФК ЦСКА Габриэль Онгене поделилась впечатлениями от жизни в России. Онгене является уроженкой Камеруна.

– Как выглядит ваша жизнь в России вне футбола?

– Спокойно. Я живу в Химках, и мне нравится именно эта спокойная атмосфера. Моя жизнь очень простая: тренировка, дом, иногда – восстановление на базе клуба, иногда выбираюсь в Москву, люблю Красную площадь. Но вообще я очень домашний человек, люблю быть дома. Многие смеются надо мной из-за этого. Если меня нет на стадионе, значит, я дома. Других вариантов почти не бывает, — рассказала Онгене в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.