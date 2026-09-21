«Вечно гундят». Слуцкий сравнил китайских и российских футболистов

Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил китайских и российских футболистов.

«Безусловно, у каждой нации есть какие-то свои особенности. Китайцы — более трудолюбивые. У нас здесь: «А почему во столько выезжаем? А всем ли ехать? А в какой форме ехать? А нужно ли в этом быть?». Там никто не задаёт вопросов. Там сказали: «В 10:30 мы едем». В 10:30 все едут. Там безоценочная история к тому, что говорит тренер. Наши вечно гундят, недовольные общими процессами, которые есть. Даже если всё хорошо. Китайцы в этом плане идеальные солдаты, и тренеру комфортно с ними работать, потому что всё, что ты им говоришь, они пытаются сделать. Насколько качественно — это уже другой вопрос», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года по август 2026 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.