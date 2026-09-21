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Мбаппе демонстративно скрыл логотип Nike на бутсах в дерби с «Атлетико»

Мбаппе демонстративно скрыл логотип Nike на бутсах в дерби с «Атлетико»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе скрыл логотип Nike на бутсах в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:2). Ранее футболист объявил о завершении сотрудничества с брендом.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

В мадридском дерби Мбаппе вышел на поле в полностью белых бутсах Nike Mercurial, при этом намеренно закрыв фирменный логотип американского бренда. Этот жест совпал с официальным объявлением о сотрудничестве игрока со швейцарской маркой On — Мбаппе не только стал её амбассадором, но и вошёл в число акционеров компании.

Ранее бренд On был известен прежде всего в триатлоне и теннисе — в том числе благодаря партнёрству с Роджером Федерером. Теперь компания расширяет присутствие в футболе: помимо Мбаппе, в её команде — бы