Мбаппе демонстративно скрыл логотип Nike на бутсах в дерби с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе скрыл логотип Nike на бутсах в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:2). Ранее футболист объявил о завершении сотрудничества с брендом.

Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

В мадридском дерби Мбаппе вышел на поле в полностью белых бутсах Nike Mercurial, при этом намеренно закрыв фирменный логотип американского бренда. Этот жест совпал с официальным объявлением о сотрудничестве игрока со швейцарской маркой On — Мбаппе не только стал её амбассадором, но и вошёл в число акционеров компании.

Ранее бренд On был известен прежде всего в триатлоне и теннисе — в том числе благодаря партнёрству с Роджером Федерером. Теперь компания расширяет присутствие в футболе: помимо Мбаппе, в её команде — бы