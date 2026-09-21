15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что игроки «Реала» говорили в раздевалке после матча с «Атлетико» — AS

Стало известно, что игроки «Реала» говорили в раздевалке после матча с «Атлетико» — AS
Комментарии

Испанское издание AS раскрыло, что говорили игроки «Реала» в раздевалке после матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

В раздевалке команды звучали слова: «Нас просто «убили»! Матч судил трус!» При этом руководство «Реала» запретило игрокам выходить к прессе после встречи, опасаясь, что любой, кто решит высказаться, может подвергнуться санкциям за свои слова.

Ранее Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на послематчевой пресс-конференции, на которую он пришёл с распечатками спорных эпизодов дерби.

Материалы по теме
Моуринью раскритиковал судейство после поражения «Реала» от «Атлетико» в Ла Лиге
Фото
Моуринью пришёл на пресс-конференцию с распечатками спорных эпизодов в мадридском дерби