Стало известно, что игроки «Реала» говорили в раздевалке после матча с «Атлетико» — AS

Испанское издание AS раскрыло, что говорили игроки «Реала» в раздевалке после матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

В раздевалке команды звучали слова: «Нас просто «убили»! Матч судил трус!» При этом руководство «Реала» запретило игрокам выходить к прессе после встречи, опасаясь, что любой, кто решит высказаться, может подвергнуться санкциям за свои слова.

Ранее Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на послематчевой пресс-конференции, на которую он пришёл с распечатками спорных эпизодов дерби.