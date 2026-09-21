«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» интересуются защитником «Баварии» — Конур

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ попал в сферу интересов ряда европейских клубов, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, за ситуацией следят «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан». Некоторые клубы рассматривают вариант аренды игрока в январе на фоне конкуренции за место в составе «Баварии».

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи», где стал чемпионом Италии и был признан лучшим защитником Серии А.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в пяти матчах за клуб во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает защитника в € 20 млн.