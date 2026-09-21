15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» интересуются защитником «Баварии» — Конур

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» интересуются защитником «Баварии» — Конур
Комментарии

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ попал в сферу интересов ряда европейских клубов, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, за ситуацией следят «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан». Некоторые клубы рассматривают вариант аренды игрока в январе на фоне конкуренции за место в составе «Баварии».

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи», где стал чемпионом Италии и был признан лучшим защитником Серии А.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в пяти матчах за клуб во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает защитника в € 20 млн.

Материалы по теме
«Ямаль хорош, но...» Глава «Баварии» объяснил, почему Кейн должен выиграть «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android