«Не стоит делать из арбитров козлов отпущения. Команды нет». Экс-игрок «Реала» — о клубе
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Бывший футболист «Реала» Клод Макелеле высказался о клубе после матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.
Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53' 2:0 Дэвид – 59' 2:1 Рюдигер – 89'
Удаления: нет / Хёйсен – 52'
«Не стоит делать из арбитров козлов отпущения. Между игроками, как и между игроками и тренером, нет взаимопонимания. Моуринью нужно с ними поговорить. Команды нет. Нет плана на игру, абсолютно ничего нет. Ничего, ничего, ничего. Мы должны требовать от них большего. Проблема не в арбитре; в команде есть явный недостаток, и на поле нет чётких идей или планов», — приводит слова Макелеле AS.
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