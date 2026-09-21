«Не стоит делать из арбитров козлов отпущения. Команды нет». Экс-игрок «Реала» — о клубе

Бывший футболист «Реала» Клод Макелеле высказался о клубе после матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Не стоит делать из арбитров козлов отпущения. Между игроками, как и между игроками и тренером, нет взаимопонимания. Моуринью нужно с ними поговорить. Команды нет. Нет плана на игру, абсолютно ничего нет. Ничего, ничего, ничего. Мы должны требовать от них большего. Проблема не в арбитре; в команде есть явный недостаток, и на поле нет чётких идей или планов», — приводит слова Макелеле AS.