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Тренер сборной России Писарев: все, кто вызван на сбор, могут себя считать основными

Тренер сборной России Писарев: все, кто вызван на сбор, могут себя считать основными
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев сообщил, что на товарищеские матчи в рамках осеннего сбора была вызвана основная обойма футболистов. Сборная России проведёт три встречи: с командой Ирана 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией – 6 октября в Нижнем Новгороде. На прошлой неделе был объявлен окончательный состав российской команды, в который вошли 29 футболистов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, это необычно, когда ты имеешь на подготовку столько времени. В принципе, у нас будет неделя до первого матча полноценных тренировок. Но мы уже это прошли на прошлых сборах. И уже знаем, как готовиться на этих длинных сборах.

Исходя из текущего состояния футболистов, мы сделали вот этот выбор. И по составу, и по количеству это нормально. Мы видим, что те же немцы вызывают 44 футболистов на официальные матчи. Поэтому ничего удивительно