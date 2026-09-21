«Ситуация, как в сборной Албании». Генич — о Даку в «Спартаке»

Российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем московского «Спартака» Мирлинде Даку, сравнив ситуацию форварда в клубе с его положением в сборной Албании.

«Даку помогает забивать Угальде. Этого не было, когда пришёл Ливай [Гарсия]. Мы видим, какая «химия» между ними образовалась. Сейчас, первое время, до зимы Даку не будет токсичен. Все, с кем я разговаривал в «Спартаке», отмечают, насколько они боялись и опасались, что Даку внесёт дисбаланс в раздевалку. Получилось ровно наоборот. Даку добавил веселья, радости, он всё делает с улыбкой, понимает свою роль сейчас. Понимает, что пришёл в большую команду. Доказывает, борется.

Но он привык быть лидером в «Рубине». У него сейчас ситуация, как в сборной Албании, когда он приезжает в сборную, то там не основной нападающий. Мне кажется, до зимы это хороший отрезок для Даку, чтобы адаптироваться. Если после зимы ситуация для Даку не поменяется, это уже будет вопрос, как его использовать», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.