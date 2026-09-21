Экс-игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах лишён водительских прав в Великобритании — BBC

Суд в Уоррингтоне, Великобритания, принял решение о лишении нападающего футбольного клуба «Трабзонспор» и сборной Египта Мохамеда Салаха водительских прав на шесть месяцев, сообщает BBC.

Инцидент случился 27 марта в Уилмслоу, графство Чешир. Согласно судебным документам, Салах не сообщил полиции, кто был за рулём автомобиля Rolls-Royce, когда система контроля скорости зафиксировала превышение допустимого лимита. Футболист проигнорировал уведомления прокуратуры и отказался сотрудничать со следствием. В результате суд также обязал его выплатить штраф в размере £ 1 044 (€ 1 217).

Нарушение правил дорожного движения произошло вскоре после того, как Салах объявил о своём уходе из «Ливерпуля».

Египтянин играл за «Ливерпуль» с 2017 года. В августе в статусе свободного агента он перешёл в турецкий «Трабзонспор».