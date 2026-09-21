Кирьяков — о трёх ничьих «Краснодара»: чувство уверенности переросло в самоуверенность

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился своим мнением о текущей форме «Краснодара» и прокомментировал серию из трёх ничьих команды. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 21 очко.

— Кому из команд РПЛ больше всего нужна пауза на матчи сборных сейчас?

— Если брать верх, то «Краснодару», потому что он притормозил. Им надо сейчас чуть-чуть выдохнуть, переварить это всё. Всё-таки разрыв сокращается — они потеряли очки не с самыми сильными соперниками, хотя должны были брать по три. Пауза нужна и тем, кто находится внизу: «Локомотиву», «Факелу». «Родина» сейчас уволила тренера, поэтому им тоже нужно посмотреть, что к чему.

— Что происходит с «Краснодаром»?

— Наверное, повлиял лёгкий старт. После такого ты автоматически немножко расслабляешься, даже несмотря на то, что тренерский штаб старается держать в тонусе. Когда ты всё подряд выигрываешь, естественно, наступает чувство, что где-то можно не на 100% выложиться, сыграть на классе.

Плюс травма Кривцова. В первых матчах это не сказывалось, но потом мы увидели, к чему приводит отсутствие такого мобильного футболиста в центре поля. Кривцов проделывал огромный объём работы, к тому же у него были хорошие индивидуальные действия. Он мог тонко сыграть один в один, качественно пробить издали. Это, наверное, сейчас тоже отсутствует у «Краснодара». Мне кажется, что у них чувство уверенности переросло в самоуверенность, — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.