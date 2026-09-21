«Есть мысли, но держу их при себе». Мбаппе — о дерби с «Атлетико» и судействе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о матче 7-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2), а также о судействе в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Да, шаг назад. Очень тяжело, мы хотели победить, мы знали, какой матч нас ждёт. Но команда выложилась на полную, и мы двигаемся дальше, потому что до конца сезона ещё далеко, и мы должны оставаться на правильном пути.

Я никогда не был игроком, который много говорит о судействе, и не собираюсь этого делать сейчас. У меня есть мысли, но я держу их при себе. Судья тоже человек, он совершает ошибки, которые были, однако я не хочу вдаваться в подробности», — приводит слова Мбаппе AS.