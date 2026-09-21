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«Есть мысли, но держу их при себе». Мбаппе — о дерби с «Атлетико» и судействе

«Есть мысли, но держу их при себе». Мбаппе — о дерби с «Атлетико» и судействе
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о матче 7-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2), а также о судействе в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Да, шаг назад. Очень тяжело, мы хотели победить, мы знали, какой матч нас ждёт. Но команда выложилась на полную, и мы двигаемся дальше, потому что до конца сезона ещё далеко, и мы должны оставаться на правильном пути.

Я никогда не был игроком, который много говорит о судействе, и не собираюсь этого делать сейчас. У меня есть мысли, но я держу их при себе. Судья тоже человек, он совершает ошибки, которые были, однако я не хочу вдаваться в подробности», — приводит слова Мбаппе AS.

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