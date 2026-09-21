«У животных в зоопарке больше возможностей». Слуцкий назвал главную сложность в Китае

Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал главную сложность, с которой столкнулся во время работы в Китае.

«Самая проблема, что пока мы не получили все документы, контракты – нас не поставили на регистрацию в местные органы самоуправления. Пока ты себе не установил местные приложения, ты вообще не человек. У животных в зоопарке гораздо больше возможностей. Их хотя бы кормят, поят. Поэтому месяц, когда мы существовали с оформлением документов, это было самое сложное. Потом, когда ты становишься, условно, китайцем, местным жителем со всеми карточками, приложениями, то твоя жизнь, как правило, уже не состоит из бытовых неудобств», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года по август 2026 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.