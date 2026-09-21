Батраков — о дебюте в ЛЧ: моя маленькая мечта сбылась, до сих пор не могу поверить

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от своих первых матчей за новую команду. В августе хавбек подписал контракт с турецким клубом, перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В пяти встречах 21-летний футболист отдал одну голевую передачу.

— Дебют в чемпионате Турции, первая результативная передача, дебют в Лиге чемпионов. Что было для тебя самым памятным?

— Дебюты — и первый матч в чемпионате Турции за «Галатасарай», и конечно, Лига чемпионов. Как я говорил, моя маленькая мечта сбылась, до сих пор ещё не до конца могу поверить.

Это потрясающие эмоции. И в целом атмосфера непередаваемая. Мне кажется, что матчи в Турции не сравнятся пока ни с чем.

— Александр Головин в одном из последних интервью говорил, что молодым россиянам в Европе будет непросто из‑за скоростей, из‑за физических нюансов. Что ты можешь по этому поводу сказать?

— Кто‑то может сказать, что чемпионат Турции не самый сильный, не топ‑5. Но всё равно там скорости выше, игроки подобраны другого класса. И это сказывается. На футбольном поле тебе нужно быстрее принимать решения, быстрее расставаться с мячом. «Галатасарай» — команда, которая постоянно на прессинге, бо́льшую часть матча ты прессингуешь, и к этому нужно привыкать, — сказал Батраков в интервью пресс‑службе сборной России.