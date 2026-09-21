15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал главную интригу по отношению к «Зениту» на оставшуюся часть сезона РПЛ

Генич назвал главную интригу по отношению к «Зениту» на оставшуюся часть сезона РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич назвал главную интригу по отношению к «Зениту» на оставшуюся часть сезона Альфа-Банк РПЛ, упомянув «Спартак».

«Главная интрига по «Зениту» сможет ли Сергей Богданович [Семак]… Вот «Спартак» — это команда, которая всегда играет от себя. А «Зенит» не всегда играет от себя. Вот в чём проблема. Он может выиграть 3:0 у «Динамо», отказавшись от игры первым номером. Результат есть, но мы не можем с той же категорией подходить к «Зениту». Они семь раз за последние восемь лет выиграли чемпионат. От этой команды всегда ждёшь большего. И, на мой взгляд, «Зенит» с таким составом не имеет права подстраиваться под соперника. «Зенит» обязан диктовать свои условия», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

После девяти туров в чемпионате России «Зенит» набрал 18 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Ситуация, как в сборной Албании». Генич — о Даку в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android